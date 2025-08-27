LADA превратится в Muras для авторынка Киргизии

Проект организации производства автомобилей из линейки LADA в Киргизии АВТОВАЗ реализует совместно с местным инвестиционным фондом Central Asia Capital. Для начала планируется локализовать четыре модели, которые после крупноузловой сборки получат шильдики новоиспеченного бренда Muras.

Как сообщают «Ведомости», в совместный проект Волжского автозавода и киргизских партнеров должны вложить $30 млн. Первый этап растянется на пять лет, в течение которых в республике должны ежегодно штамповать до 1,5 тыс. «Мурасов». Если все пойдет гладко, в 2035-м производство перейдет на полный цикл, а объемы выпуска вырастут до 7 тыс. авто за 12 месяцев. Для воплощения задуманного в жизнь появится новое сборочное предприятие, строительные работы начнут уже этой осенью.

В Киргизии пропишутся «бюджетная» Granta, флагманская Vesta, а также практичный Largus и всем известная Niva. Но по какой причине потребовался ребрендинг, пока не уточняется. Скорее всего, ценники на Muras на первых порах будут заниженными, что позволит побороться за покупателя с моделями Kia и Hyundai и Chevrolet, которые приезжают в Киргизию из соседнего Узбекистана.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, почему российские машины решили поставить на конвейер в Киргизии.