В России опустили планку по уровню локализации автомобилей

Для автоконцернов в нашей стране вступили в силу обновленные параметры инвестиционного режима. Теперь доступ иностранных компаний к государственным субсидиям должен стать проще, и процесс локализации моделей может пойти активнее.

Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на инсайдеров в отечественном автопроме. Ключевые изменения затронули балльную шкалу оценки уровня локализации, от чего зависит доступ автопроизводителей к субсидиям.

Если прежде для компенсации утилизационного сбора собранную в России машину должны были оценить в 3701 балл, то сейчас речь пойдет о 1500. Кроме того, с 7000 до 5400 снизилось число баллов, необходимых для заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

В итоге более демократичная планка требований для новых инвесторов сделает проще жизнь автоконцернов. Существующим заводам станет легче расширять модельный ряд, да и смысла в создании свежих производств тоже будет больше.