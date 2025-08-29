В России стали делать больше легковых машин и меньше грузовиков

В середине лета текущего года в нашей стране выпустили 56,9 тыс. легковых автомобилей. То есть в годовом выражении автозаводы по этому показателю вышли в плюс на 4,1%. Но результаты июня оказались на 26,6% скромнее. С января по июль с конвейеров отечественных площадок сошло 383 тыс. легковушек: на на 0,5% больше по сравнению к теми же семи месяцами в 2024-м.

Такой статистикой поделился Росстат. Согласно его же данным, в разгар летнего сезона производство грузовиков у нас ощутимо просело. Заводы наштамповали всего 8,3 тыс. экземпляров подобной техники и по сравнению с прошлым годом просадка составила весьма заметные 49,4%. Если проводить параллель с началом летнего сезона, выпуск большегрузов оказался в минусе на 19,7%. И 77 тыс. единиц такого транспорта удалось собрать за семь месяцев текущего года, что на 27,4% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Объемы выпуска автобусов массой более 5 тонн тоже не сильно радуют. В июле 2025-го собрано на 49% меньше бусов, чем 12 месяцев назад — всего 728 штук. Если смотреть на показатели июня, становится очевидным падение темпов производства на 15,2%. С начала года стены компаний-изготовителей покинули 5,4 тыс. автобусов, а это означает 38,6-процентный минус.