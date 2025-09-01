Кроссовер Tenet T8 начали собирать в Калуге по полному циклу

Семейный T8 стал третьей моделью российского бренда Tenet, производство полного цикла стартовало на калужском заводе «АГР-холдинг». Запуск семиместного кроссовера в серию стал результатом детальной технологической подготовки.

«Восьмерка» присоединилась к собратьям T7 и T4

Для производства Tenet T8 по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов, на сборочной площадке провели доналадку соответствующих линий, оборудование адаптировали под конструктивные особенности модели, также были настроены системы контроля качества.

Отдельное внимание на предприятии уделяют долговечности «восьмерки», подготавливая ее к особенностям наших непростых дорог и достаточно сурового климата. Днище и скрытые полости кузова каждой машины обрабатывают воском, наносят дополнительные слои антикоррозийных материалов, не забывая про антишумную и антигравийную защиту.

Tenet T8 сочетает в себе вместительный салон, комфорт для повседневных поездок и расширенные возможности для дальних. При разработке кроссовера были учтены запросы российских клиентов к цифровым сервисам и достойному уровню безопасности.

Габариты «восьмерки» — 4521х1860х1705 мм. Расстояние между осями достигает 2710 мм. В движение SUV приводит 197-сильный турбомотор объемом 2,0 л, передачи переключает 7-ступенчатый «робот».

Портал «АвтоВзгляд» уже провел первый тест-драйв среднеразмерного российского кроссовера Tenet T8, расписав все его плюсы и минусы.