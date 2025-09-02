«Волга» может получить новую жизнь благодаря Geely

Очередные новые модели отечественной марки «Волга» будут разработаны при участии китайского автогиганта Geely, который давно и прочно обосновался на российском рынке. В ближайшем будущем в Москве планируют открыть офис возрожденного бренда.

Об этом сообщил телеграм-канал «Русский автомобиль etc», ссылаясь на инсайдеров. Уточняется, что персонал, который, очевидно, займется продвижением и реализацией «Волги» в новом прочтении, уже набран.

Пока представители пресс-службы Geely отказываются комментировать происходящее с «Волгой». Если, конечно, с ней вообще что-то происходит. Как бы то ни было, на сегодняшний день все ограничилось сухой официальной репликой «мы не комментируем слухи». В итоге нет ни подтверждения, ни опровержения возрождения «Волги» совместными усилиями ГАЗа и китайских партнеров, пишет ресурс «Китайские автомобили».

Напомним, свежую линейку автомобилей Volga показали премьеру Мишустину в конце мая 2024 года. В моторную гамму тогда вошли бензиновые 188-сильные двигатели, работающие в паре с 7-диапазонным «автоматом». Образцом послужили модели «поднебесного» концерна Changan.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал о судьбе прототипа Volga K40. Кроме того, мы писали, сколько автомобилей «Волга» планировалось выпускать в Нижнем Новгороде.