Эксперты оценили будущее китайских автопроизводителей в России

Как сообщает Autohome, концерн Great Wall Motors (GWM) хочет переключиться с Европы на рынки Таиланда и Бразилии, которые являются дружественными для Китая. В то же время увеличивается поток инвестиций в Россию, что направлено на расширение локализации и производственных площадок. В случае санкций компания может лишиться экспорта электрокаров Ora, выпускаемых на совместном предприятии (СП) с BMW.
А вот Geely, как говорят эксперты, пытается избежать прямых денежных вливаний в бизнес в России, опасаясь санкций. На сегодняшний день прибыльными направлениями остаются и экспорт, и крупноузловая сборка, и СП в Белоруссии. Скорее всего, китайцы продолжат и дальше все это использовать для обслуживания отечественного рынка, несмотря на интересы в Европе. Там марка хорошо закрепилась за счет своего актива Volvo.
FAW, Dongfeng и JAC, входя в число государственных китайских автостроителей, имеют все шансы сделать крупноузловую сборку в нашей стране более масштабной. Но впоследствии могут потерять контакты и совместные проекты с западными партнерами, пишет издание.
Что же до «поднебесных» производителей электрокаров — например, BYD — то они даже не пытаются официально зайти к нам из-за низкого спроса на батарейный транспорт.