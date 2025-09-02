Эксперты оценили будущее китайских автопроизводителей в России

«Поднебесный» автопром вынужден вкладывать деньги в производство своих моделей в России, поскольку наша страна поднимает планку сборов за ввоз машин из-за рубежа. Но китайские автостроители по-разному оценивают перспективы локализации автомобилей в РФ, стараясь учесть риски введения санкций со стороны Запада.

Как сообщает Autohome, концерн Great Wall Motors (GWM) хочет переключиться с Европы на рынки Таиланда и Бразилии, которые являются дружественными для Китая. В то же время увеличивается поток инвестиций в Россию, что направлено на расширение локализации и производственных площадок. В случае санкций компания может лишиться экспорта электрокаров Ora, выпускаемых на совместном предприятии (СП) с BMW.

А вот Geely, как говорят эксперты, пытается избежать прямых денежных вливаний в бизнес в России, опасаясь санкций. На сегодняшний день прибыльными направлениями остаются и экспорт, и крупноузловая сборка, и СП в Белоруссии. Скорее всего, китайцы продолжат и дальше все это использовать для обслуживания отечественного рынка, несмотря на интересы в Европе. Там марка хорошо закрепилась за счет своего актива Volvo.

FAW, Dongfeng и JAC, входя в число государственных китайских автостроителей, имеют все шансы сделать крупноузловую сборку в нашей стране более масштабной. Но впоследствии могут потерять контакты и совместные проекты с западными партнерами, пишет издание.

Что же до «поднебесных» производителей электрокаров — например, BYD — то они даже не пытаются официально зайти к нам из-за низкого спроса на батарейный транспорт.