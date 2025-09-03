Mazda не предлагала компании Sollers выкупить долю предприятия во Владивостоке

Хорошо известный в нашей стране автопроизводитель Mazda не выходил с предложением о выкупе своей доли в бывшем совместном предприятии с российским «Соллерсом». В будущем японцы тоже вряд ли решатся на подобный шаг.

В беседе с ТАСС об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, российские власти не считают нужным возобновлять диалог с «Маздой», обсуждая продажу части ее прежней производственной площадки во Владивостоке.

После того, как Mazda перестала заниматься сборкой автомобилей в России, Sollers сумел своими силами успешно перезапустить их общий завод в 2023 году. На сегодняшний день там производят туристические автобусы — уникальный и востребованный на отечественном рынке продукт, отметил г-н Мантуров.

Помимо всего прочего, «Соллерс» сумел сохранить команду завода и выполняет все социальные обязательства перед трудовым коллективом, а это важно, подчеркнул первый вице-премьер.