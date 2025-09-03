В России заменят подушки безопасности у автомобилей Honda

В нашей стране стартовала кампания по усовершенствованию подушек безопасности Takata, установленных на автомобилях Honda. Решение было принято в связи с особенностями «эйрбегов», которые были выявлены в США и государствах Азии.

Акцию, связанную с подушками безопасности «Хонды», запустил официальный дистрибьютор японского бренда в России — компания «Мотор-Плейс». Суть в том, что ради защиты жизни и здоровья водителя и пассажиров специалисты проведут замену газогенераторов у тех машин, который подпадают под действие сервисных бюллетеней. Речь идет не о простой формальности, автовладельцев призывают действовать оперативно, не откладывая дело в долгий ящик.

Разумеется, все необходимые работы сервисмены сделают бесплатно. Более того, каждый участник кампании получит в подарок литр фирменного моторного масла HND, клиенты смогут выбирать между версиями с разной вязкостью — 0W-20 и 5W-30.

При желании любой владелец машины с шильдиком Honda может самостоятельно проверить, нуждается ли его «железный конь» в замене «эйрбегов», посетив официальный сайт производителя. Альтернативой, как обычно, является визит к дилеру.

Остается сказать, что акция проводится с 1 сентября по 31 декабря 2025 года с возможностью продления.