Changan разделил в России модельный ряд на основной бренд и Uni

Судя по описанию свежего сайта, посвященному исключительно Uni, речь идет о новой марке, которую планируют продвигать на рынке как более технологичную и инновационную. Кроме того, будет сделан акцент на оригинальный дизайн. Названия Changan такие автомобили лишатся и обзаведутся собственными дилерами, со временем их начнут предлагать клиентам в отдельных шоу-румах.
Тем временем со старой доброй русскоязычной площадки Changan уже убрали всех представителей линейки Uni, но по какой-то причине оставили упомянутый Lamore, который вроде бы превратился в Uni-L. Сам портал материнского бренда, кстати, тоже обновили.
Напомним, представителями новоиспеченной самостоятельной марки сегодня являются кроссоверы Uni-S, Uni-T и Uni-K, а также лифтбэк Uni-V и седан Uni-L.
Внимательно отслеживая ситуацию, портал «АвтоВзгляд» обратился за разъяснениями в пресс-офис Changan. Но нам ответили, что пока не комментируют происходящее.