Changan разделил в России модельный ряд на основной бренд и Uni

В нашей стране заработал отдельный сайт для автомобилей Changan из семейства Uni. Судя по всему, оно превратится в дочерний бренд. В то же время линейку моделей из трех букв пополнили седаном Uni-L, который прежде был известен как Lamore.

О таких планах китайцы объявили еще полтора года назад

Судя по описанию свежего сайта, посвященному исключительно Uni, речь идет о новой марке, которую планируют продвигать на рынке как более технологичную и инновационную. Кроме того, будет сделан акцент на оригинальный дизайн. Названия Changan такие автомобили лишатся и обзаведутся собственными дилерами, со временем их начнут предлагать клиентам в отдельных шоу-румах.

Тем временем со старой доброй русскоязычной площадки Changan уже убрали всех представителей линейки Uni, но по какой-то причине оставили упомянутый Lamore, который вроде бы превратился в Uni-L. Сам портал материнского бренда, кстати, тоже обновили.

Напомним, представителями новоиспеченной самостоятельной марки сегодня являются кроссоверы Uni-S, Uni-T и Uni-K, а также лифтбэк Uni-V и седан Uni-L.

Внимательно отслеживая ситуацию, портал «АвтоВзгляд» обратился за разъяснениями в пресс-офис Changan. Но нам ответили, что пока не комментируют происходящее.