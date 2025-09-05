УАЗ раскрыл подробности тестирования нового двигателя

Цикл тестирования доработанного бензинового мотора объемом 2,7 л на Ульяновском автомобильном заводе подходит к концу. Речь идет о бензиновой «четверке» ZMZ Pro, выдающей 150 л.с.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу УАЗа. Уточняется, что основным отличием упомянутого силового агрегата от предшественника стало увеличенное количество точек крепления по периметру клапанной крышки и в промежутках между отверстиями свечных колодцев. Такие доработки инженеры провели, чтобы повысить герметичность.

На сегодняшний день тесты мотора проводят на предприятии в соответствии с планом. Нареканий к герметичности сопряжения крышки клапанов относительно периметра головки блока цилиндров и свечных колодцев пока нет.

Остается сказать, что после завершения модернизации 150-сильный мотор начнут устанавливать на УАЗ «Патриот», а также «Хантер» и «Пикап».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, какие автомобили УАЗ получили новую систему ABS.