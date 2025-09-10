Люксовые гибридные кроссоверы Seres Aito будут собирать в России

В нашей стране планируют локализовать производство гибридной линейки автомобилей Seres Aito на калининградском «Автоторе». Речь идет о кроссоверах с индексами M5, M7 и M9.

Об этом сообщается в новостном-телеграм канале ресурса «Китайские автомобили». Подтверждением может служить объявленный «Автотором» тендер, по условиям которого предусмотрена основательная закупка калининградцами трансмиссионных масел для редукторов вышеперечисленных моделей.

Прежде о возможной сборке кроссоверов Seres Aito на территории РФ не сообщалось. На сегодняшний день «поднебесную» марку в России продвигает бывшая «дочка» Mercedes-Benz — компания «МБ Рус». Сейчас вышеупомянутые SUV параллельно реализуются под эгидой двух брендов — Aito и Seres. Кстати, весной дистрибьюторы планируют расширить модельный ряд в нашей стране габритным паркетником M8. А ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что бренд Aito опубликовал официальные фото кроссовера M7 второго поколения.

Напомним, что «Автотор» уже не первый день успешно сотрудничает с рядом китайских автопроизводителей, в число которых входят Kaiyi, BAIC и SWM.