В России начнут делать КП для автомобилей Great Wall Motor в 2026 году

«Поднебесный» автогигант Great Wall Motor (GWM) уже в следующем году намерен открыть под Тулой новый завод, где наладят производство автокомпонентов. В том числе речь идет о выпуске трансмиссий для машин с шильдикамии дочерних марок упомянутого концерна.

Сроки запуска будущей производственной площадки раскрыл в своем телеграм-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По словам главы региона, предприятие появится в индустриальном парке «Узловая». Оно будет расположено неподалеку от уже существующего конвейера, с которого уже давненько сходят кроссоверы бренда Haval, принадлежащего GWM.

Новый завод автокомпонентов только начали строить — процесс идет «в настоящее время», отметил г-н Миляев. Однако все работы китайцы планируют завершить, что называется, в темпе вальса. Площадку создадут в рамках договоренностей, заключенных представителями GWM с местными властями минувшей весной.

Напомним, стороны условились углубить локализацию и решили, что новоиспеченный завод автокомпонентов начнет выпускать в том числе коробки передач, а также элементы экстерьера и интерьера для китайских авто. Проект позволит создать более 5000 рабочих мест, в него вложат 30 млрд рублей.

Кстати сказать, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что GWM переименует в России свои марки Haval, Tank, Ora и Wey.