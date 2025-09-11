Опубликованы официальные фото Geely Emgrand новой генерации

Хотя компания Geely и поделилась изображениями сменившего поколение седана Emgrand, как следует и целиком рассмотреть новинку не удается, заметны только точечные акценты. Фотографии специально затемнили, чтобы подогревать интерес публики к четырехдверке как можно дольше. И это не удивительно, ведь пока даже не названа дата премьеры модели на родине.

На новоиспеченных тизерах заметен силуэт свежей версии Geely Emgrand, просматриваются рельефный капот и незнакомый рисунок ходовых огней, состоящих из LED-нитей. «Дорисовать» полноценный портрет седана помогают детальные снимки, появившиеся, как пишет ресурс AutoHome, в рамках сертификационных процедур в каталоге китайского минпрома.

В результате приходит понимание, что у «Эмгранда» сменился дизайн радиаторной решетки, которая обзавелась вертикальными ламелями. Бампер получил Т-образные вставки в воздухозаборниках, а патрубки выхлопной системы украсили хромированной окантовкой.

В сухом остатке новинка теперь больше напоминает уже не более габаритный Preface, а гибридного собрата Starshine 6. Изменения в салоне пока держат в секрете, но и так ясно что дизайнеры там порезвились.

Габариты нового Geely Emgrand выросли, составив 4815х1885х1480 мм при колесной базе 2755 мм. В моторной гамме сохранят 1,5-литровый «атмосферник», но старшие комплектации должный обзавестись 181-сильным турбодвигателем аналогичного объема.