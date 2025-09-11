3

Опубликованы официальные фото Geely Emgrand новой генерации

Дореформенный седан доступен на российском рынке

Хотя компания Geely и поделилась изображениями сменившего поколение седана Emgrand, как следует и целиком рассмотреть новинку не удается, заметны только точечные акценты. Фотографии специально затемнили, чтобы подогревать интерес публики к четырехдверке как можно дольше. И это не удивительно, ведь пока даже не названа дата премьеры модели на родине.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Опубликованы официальные фото Geely Emgrand новой генерации

На новоиспеченных тизерах заметен силуэт свежей версии Geely Emgrand, просматриваются рельефный капот и незнакомый рисунок ходовых огней, состоящих из LED-нитей. «Дорисовать» полноценный портрет седана помогают детальные снимки, появившиеся, как пишет ресурс AutoHome, в рамках сертификационных процедур в каталоге китайского минпрома.

В результате приходит понимание, что у «Эмгранда» сменился дизайн радиаторной решетки, которая обзавелась вертикальными ламелями. Бампер получил Т-образные вставки в воздухозаборниках, а патрубки выхлопной системы украсили хромированной окантовкой.

В сухом остатке новинка теперь больше напоминает уже не более габаритный Preface, а гибридного собрата Starshine 6. Изменения в салоне пока держат в секрете, но и так ясно что дизайнеры там порезвились.

Габариты нового Geely Emgrand выросли, составив 4815х1885х1480 мм при колесной базе 2755 мм. В моторной гамме сохранят 1,5-литровый «атмосферник», но старшие комплектации должный обзавестись 181-сильным турбодвигателем аналогичного объема.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует