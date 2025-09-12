На серьезных щах: иностранные шпионы охотятся за разработками АВТОВАЗа

Один крайне популярный телеграм-канал надысь поделился новостью: сотрудникам АВТОВАЗа руководство запретило обсуждать инновационные разработки компании в мессенджерах и обязало удалить WhatsApp (принадлежит экстремистской компании Meta, запрещенной в РФ). Инфа — сотка. Портал «АвтоВзгляд» решил подождать развития сего курьеза, и представьте себе — дождался.

Как сообщил упомянутый телеграм-канал, отдавший эпохальное распоряжение руководитель подозревает, что иностранные шпионы внимательно изучают переписку работников тольяттинского автогиганта. В ней они вполне могут найти сверхсекретные ноу-хау и беззастенчиво их своровать.

КТО ВЫ, АВТОШПИОНЫ?

В общем, история обозначилась загадочная, выше простого обывательского понимания, но при этом долженствующая вызвать законную гордость прорывными достижениями отечественного автопрома. Как там в песне поется?

Тут я встал: «Слава Богу, мы дожили!»

Прослезился и выпил до дна.

А Чурилин сказал: «Ах ты, боженьки!

Ты совсем дурачок, старина!"

Действительно, забавный запрет породил, вопреки ожиданиям, лишь пару нелицеприятных вопросов. Вот, к примеру, чьих шпионов имел в виду гипотетический составитель данного приказа? Если учесть уровень инноваций, которые по плечу АВТОВАЗу, то это могли быть разве что агенты Нигера или Южного Судана. Однако же, у таковых вряд ли есть техническая возможность взломать мессенджер и проникнуть в тайны переписки работников завода.

Фото производителя

С другой стороны, технологически продвинутые страны, для которых подобная операция — плевое дело, совершенно не заинтересованы в добывании секретов с берегов далекой Волги. В этом плане их гораздо больше должны занимать разработки какого-нибудь

Уралвагонзавода, которому действительно необходимо уделять серьезнейшее внимание защите своих коммуникаций. Что, как я полагаю, с успехом и без всякой помпы делается.

ОТВЕТ ДАН, ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ

Соответствует ли распространенная телеграмом новость реальности? Честно говоря, вполне допускаю, что так оно и было на самом деле. Желание наших чиновников и управленцев всех уровней бежать впереди паровоза неистребимо. А над вышеуказанным мессенджером давно уже сгущаются тучи, хотя начальственные намерения его прикрыть регулярно опровергаются.

В любом случае, оставить без ответа столь коварный выпад в свой адрес руководство Волжского завода не могло, и портал «АвтоВзгляд» с нетерпением ожидал его реакции. Каковая не замедлила проявиться посредство агентства РИА Новости, процитировавшего пресс-службу автогиганта:

«АВТОВАЗ никаким образом не регламентирует личное общение своих сотрудников. Для обмена информацией по рабочим вопросам уже много лет используются закрытые каналы коммуникаций, включая корпоративный мессенджер и электронную почту<...> Нам непонятно желание<...> выдавить сенсацию там, где нет вообще никакой новости по существу. Жаль, что новость не дожали до распаковки факсов и курсов азбуки Морзе».

Фото avtovzglyad.ru

Отдавая должное остроумию представителей пресс-службы автопроизводителя, позволю заметить: закрывая один вопрос, они оставили открытым второй, не столь явно выраженный. Существование приказа об изничтожении в персональных телефонах работников предприятия злосчастного приложения было опровергнуто, хотя и косвенно.

Однако так же косвенно руководство АВТОВАЗа признало, что действительно опасается воровства своих передовых идей — не иначе, как зарубежными конкурентами — и принимает определенные шаги для защиты служебной информации.