Правда или... правда: Hyundai уже всерьез готов вернуться в Россию чуть ли не завтра

Бизнес и политика всегда идут рука об руку, и чем больше бизнес — тем крепче эта связка. Однако одними только политическими интересами никто не живет. Главная задача любого предприятия, особенно частного и от государственных вопросов напрямую независимого — агрегация прибыли. Деньги — вот что сильнее любых санкций. И постоянная циркуляция слухов о скором возвращении в РФ импортных автомобильных брендов — ровно об этом история. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Korea Economic TV, со ссылкой на свои источники, сообщает невероятное: большой Hyundai оценивает возможность обратного выкупа своего предприятия, расположенного в Ленинградской области. Любопытно, что и сами корейские автостроители от слуха не отмахнулись, заявив, что это стандартная и регулярная оценка активов. Мол, планирование и прогнозирование — наше все.

Верим, от всей души верим, однако и пару вопросов имеем: а что же в прошлом году не оценивали? А в 2023-м чего не проводили экспертные мероприятия, а завод продавали? Однако же новости о перспективах возобновления сборки машин в России оказались в прессе только в сентябре 2025-го года. И тому есть сразу несколько очень финансовых причин.

Во-первых, новость буквально соседствует с сообщением из США, где на корейские завод зашел местный ОМОН и пересчитал нелегалов. Несмотря на всяческие попытки правительства Страны утренней свежести умаслить «рыжего властелина», Дональд I, чуть ранее взваливший на своих давних партнеров кабальные санкции (извините — тарифы), продолжает вязать из партнерских некогда отношений веники.

Фото globallookpress.com

Пока гнется — гни, а коль сломается — пиши в мессенджер. На подобном фоне долгоиграющие стратегии и перспективы идут по известному адресу, а для удержания первоочередного показателя — прибыли — приходится рассматривать альтернативные пути. И тут в дело вступает пункт под номером два: а где бы нам оперативно заработать, причем — наверняка, без шансов на ошибку?

Разглядывая глобус, который наверняка стоит в самом большом кабинете на самом высоком этаже высотки, что в хорошо известном россиянам районе Гангнам, Сеул, не заметить огромное пятно между Эстонией и Монголией — чрезвычайно сложно. А ведь в России у корейцев долгие годы был чрезвычайно прибыльный бизнес. Бизнес, в который инвестированы феноменальные средства: один только завод с окружением обошелся в 61 млрд рублей или один триллион корейских вон (двенадцать нулей после единички).

Не секрет, что корейские представительства в РФ — и Hyundai, и Kia — не только продолжают работу, но и набирают персонал. Причем — на однозначные вакансии, недвусмысленно говорящие о намерениях. В частности — скорейшим образом организовать локализованное производство. Но сначала — опцион: завод был продан нашей стороне в 2023-м году за 10 000 рублей. Будь это кот — сказали бы, что отдали на передержку.

Но опцион закончится в декабре 2025-го года, всего через 4 месяца, так что-либо пан, либо пропал: актив, стоимостью в миллиарды, наверняка пригодится и без корейцев. Так что последним надо поторопиться с решением: выход на российский рынок без собственного производства будет невероятно сложным. И что-то подсказывает, что уже очень скоро мы узнаем о переговорах на самом высоком уровне: шила в мешке не утаишь.