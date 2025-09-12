Атомная осечка: что не так с российским электромобилем «Атом»

Премьера российского электромобиля «Атом» должна была состояться в июле 2025-го года — все без исключения «близкие к проекту» люди называли именно эту дату. И хором ошибиться никак не могли. Но, видать, что-то случилось непосредственно в процессе финальных приготовлений. Машина показана, испытана, уже почти изучена. Однако до сих пор официально не представлена и в дилерских центрах не выставлена даже в виде шоу-стоппера. И цена — не обозначена. Что же происходит с первым полностью российским электромобилем? Досужие рассуждения и тихие, на грани шепота, сплетни — на портале «АвтоВзгляд».

Российский электромобиль «Атом», потенциально, главная премьера летнего сезона-2025, способная затмить даже автовазовские Iskra и Azimut. Еще бы! Новый бренд со своим первенцем, который сплошь — отечественные технологии. Made in Russia без всяких там выштамповок на китайском или английском. Увы, не затмила, потому что не было ее. Ни в обещанном июле, ни в августе.

В сентябре, думается, тоже не бабахнет: по выставкам ездят демонстрационные образцы, «Атом» стоит пачкой у завода «Москвич» и даже изредка попадается на улицах, но официального релиза о начале начал — нет ни в первой, ни во второй декаде первого осеннего месяца. Войти в дилерский центр широким шагом и приобрести новинку рынка невозможно: нет, повторим, ни такого центра, ни новинки, ни цены.

С дивана видится, что причина происходящего — именно в ней: в цене. До сих пор все господа, имеющие права говорить об «Атоме», отделывались весьма расплывчатыми формулировками, в которых мелькали цифры от трех до четырех миллионов рублей. На фоне постоянно падающего спроса на автомобили вообще, а уж на электромобили — так и вовсе, звучит такое ценообразование — как приговор. По цене Zeekr, серьезно?

Фото производителя

Малюсенький отечественный электрокар получился чудовищно дорогим, поэтому продаваться он будет исключительно при сумасшедших дотациях. Но где их взять? Опять у государства попросить? В очередь, товарищи, там занято коллегами из Самарской области.

Навсегда занято. Понятно, что при выходе на серьезный объем производства и стоимость этой «электрички» снизится, однако на тот самый объем надо с чего-то выходить. А с чего? А если не выйти? Головы с плеч по старой русской традиции?

По целому ряду кулуарных слухов, «Атом» готов встать на конвейер. Однако нет пока страждущих субсидировать его покупку, хотя и с субсидиями остается открытым вопрос спроса — Evolute, крест-накрест дотационный, соврать не даст.

Поэтому, собственно говоря, и только поэтому проект и подвис в непонятной позе до непонятного момента.

И провисит там ровно до тех пор, пока не найдется решение вопроса: как и кому продать очень дорогой, с рядом явно странных решений и совершенно непонятный отечественный электромобиль. Подождем марта 2026-го года и таксистов? И что теперь с вложенными миллиардами делать — тоже не очень понятно.