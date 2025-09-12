Обильные извержения ненависти, с большим трудом помещающиеся в 18 санкционных пакетов, привели к тому, что и все ожидали: слова-словами, а деньги — деньгами. Пока одни немцы, из политики, отправляют дальнобойные ракеты киевскому режиму, в надежде дотянуться-таки до Москвы, другие аккуратно лоббируют вопросики возвращения в Россию немецких автомобильных брендов. В частности тот, что имеет на капотах своих авто трехлучевую звезду. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Германский канцлер Мерц, все детство грезивший мечтой своего деда катнуть на танке с балкенкройцем по Красной площади, продолжает нагнетать обстановку и демонстрировать «неослабевающую поддержку»: и в Киев съездил, и с трибунки поголосил, и к Трампу сгонял. Кремень, а не политик, опора нации. Вопрос только — чьей нации. Ибо сама ФРГ, некогда великая промышленная машина, локомотив Европы и вообще пример для подражания, «едет с ярмарки» с превышением скорости. «Под лишение», как говорят в России, едет.

В частности, тамошний автопром, отхвативший американских пошлин, отмечается массовыми увольнениями и закрытием целых предприятий. И те, кому эти предприятия принадлежат, с подобным раскладом в корне не согласны. Дошло до гротеска: схлопнулся заводик, что десятилетиями делал тот самый, известный на весь мир значок Mercedes-Benz — трехлучевую звезду.

Кстати, о «Мерседесе»: намедни немцы, вдохнув испарений демократии, начали регистрировать в России свои товарные знаки, сообщает один крайне популярный телеграм-канал, известный, правда, не всегда достоверной информацией. В частности, штутгартцы подали в Роспатент заявки на два варианта написания названия своей марки — на русском и на английском. На немецком — не подавали, непопулярный, видимо, язык, нечего тратиться на заявку.

Фото: globallookpress.com

Вопрошающие у российского регистрационного органа планируют, вы только подумайте, продавать автомобили и запчасти, а также оказывать услуги по ремонту. Никогда такого не было и вот опять: не было никаких крылатых Taurus для укронацистов, что вы, чисто поддались общему эмоциональному фону! Все побежали, и Mercedes побежал: понять надо бы и простить.

Товарный знак пока не зарегистрирован, но это, с высокой долей вероятности, лишь вопрос времени: зарегистрируют. Однако возвращение фрицев на наши просторы будет сложным: привезти партию машин и состав запчастей — пол беды, а вот договориться с теми, кого бросили, причем в глубоко иезуитской форме, отключив программное обеспечение, что вынудило людей восстанавливать потерянные ключи за миллион рублей и прошивать блоки в Китае или Грузии, будет непросто.

И уговаривать придется не столько клиентов, те-то простят, а партнеров, дилерское сообщество. С горькими слезами стыда и покаяния на глазах объяснять, что это было и как нам жить дальше вместе — вот где скрывается главный затык. Это будет дорогое и очень растянутое во времени возвращение: хуже, чем Mercedes уходила только Renault. Но с лягушатниками, кажется, вопрос уже решен окончательно.