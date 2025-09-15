Hyundai зарегистрирует в РФ товарный знак, не связанный с производством машин

Южнокорейский автогигант Hyundai, сбежавший с отечественного рынка несколько лет назад, направил новую заявку в Роспатент. На сей раз речь идет о регистрации товарного знака, который позволит торговать в РФ продуктами и напитками.

Похоже, что корейцы решили перейти с автомобилей на продукты

Об этом сообщает агентство ТАСС. Как выяснилось, соответствующая заявка была подана официальными представителями бренда в российское ведомство 12 сентября текущего года. Подразумевается товарный знак по классу № 43 в международной классификации товаров и услуг, позволяющий предоставлять услуги населению по обеспечению пищевыми продуктами и напитками в столовых, барах, закусочных и даже детских садах.

Напомним, что недавно Hyundai начала изучать варианты выкупа своего экс-завода в России. Корейцы должны принять решение до начала 2026 года, пересмотрев глобальную стратегию развития и продаж из-за давления американских тарифов.

Напомним, что автопроизводители из Южной Кореи остановили выпуск своих машин в Санкт-Петербурге в марте 2022 года. Это произошло из-за трудностей с поставками комплектующих, возникших в сложившейся геополитической ситуации. Сейчас предприятие принадлежит отечественной компании.

Ранее портал «АвтоВзгляд» разобрался, готов ли концерн действительно вернуться в Россию. Похоже, что бизнес в нашей стране прельщает корейцев настолько, что они собираются рискнуть.