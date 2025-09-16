АВТОВАЗ может ввести четырехдневную рабочую неделю на полгода

Стагнация отечественного авторынка вынуждает АВТОВАЗ перейти на сокращенную четырехдневную рабочую неделю уже с 29 сентября. Ожидается, что в таком режиме сотрудники предприятия будут трудиться минимум шесть месяцев. Но при позитивном развитии событий в автопродажах все может измениться.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на профсоюзную организацию автопроизводителя. Топ-менеджмент АВТОВАЗА решил перевести предприятие на четырехдневку, чтобы сохранить рабочие места и трудовой коллектив, избежав сокращений. Если спрос на автомобили Волжского автозавода увеличится, неполную рабочую неделю могут отменить раньше срока.

Ряд мер по повышению занятости на заводе ради сохранения коллектива уже был принят в первом полугодии 2025-го. Так, в Тольятти провели дополнительный ремонт оборудования и увеличили выпуск запчастей. Прошло обучение и переобучение сотрудников, а также были проведены работы по улучшению условий труда, содержанию и благоустройству территорий.

Чтобы поддержать уровень дохода сотрудников, руководство АВТОВАЗа обращалось к федеральным и региональным властям с просьбой организовать временные работы.

Напомним, возможность перехода отечественного автогиганта на сокращенный график его пресс-служба анонсировала еще в конце июля текущего года.