Renault не удалось зарегистрировать в России новый товарный знак

Грязно и неожиданно сбежавший с отечественного рынка французский автопроизводитель Renault, позже начавший активно сотрудничать с киевским режимом, попытался зарегистрировать в нашей стране новый товарный знак. Но затея не увенчалась успехом: Роспатент принял решение о предварительном отказе.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты мониторинга электронной базы Международного Бюро ВОИС. Для ответа на уведомление экспертизы у Renault остались считанные недели.

Оказалось, что французский автопроизводитель хотел официально закрепить за собой права на товарный знак Reno еще в октябре прошлого года. И речь шла непосредственно о торговле машинами и их производстве.

Но в итоге от Роспатента в апреле 2025-го пришел предварительный отказ. И он рискует превратиться в окончательный, если представители французской марки своевременно не свяжутся с отечественным ведомством и не найдут компромисса.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему возвращения Renault в Россию не предвидится даже на дальнем горизонте.