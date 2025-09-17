В России могут локализовать производство Geely Monjaro и Emgrand

Китайский автогигант Geely планирует поставить на нижегородский конвейер кроссовер Monjaro и седан Emgrand. Судя по всему, интерес китайцев к российской автосборочной площадке в Нижнем обусловлен грядущим увеличением ставок утилизационного сбора и приятными условиями его компенсации при локализации производства.

Не исключено, что кроссовер и седан получат шильдики Volga

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на инсайдеров в отрасли. Издание предполагает, что «Джили» подумывает о партнерстве с АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которому на сегодняшний день принадлежит отечественная марка «Волга». В случае заключения альянса, китайцы получат доступ к легковому конвейеру нижегородского автозавода.

Поначалу Geely хотела локализовать в столице Приволжья только сборку седана Emgrand, но затем начались разговоры о Monjaro. Дело в том, что восточный концерн собирается убить сразу двух зайцев: четырехдверка нужна ему из-за интересов к массовому сегменту и сфере такси, а выпуск кроссовера обусловлен потребностями рынка.

На сегодняшний день окончательное решение по модельному ряду Geely/Volga еще не созрело. Возможно, линейка для локализации расширится за счет седана Preface. Сроки запуска проекта тоже неизвестны.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее писал о том, как «Волга» может получить новую жизнь благодаря Geely.