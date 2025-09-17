Представители Chery в беседе с порталом «АвтоВзгляд» опровергли свой уход из РФ

Сотрудники российского представительства Chery заявили порталу «АвтоВзгляд», что бренд не планирует покидать Россию. Так отечественный офис марки отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию об уходе компании с нашего рынка к 2027 году.

Об этом, в частности, сообщило агентство Nikkei в связи с тем, что Chery Automobile пытается выйти на гонконгскую биржу, а для этого, якобы, ей необходимо свернуть свой бизнес в РФ. Согласно данным издания, в текущем году «поднебесные» автостроители могут привлечь $1,2 млрд ради закрепления за собой статуса самого крупного игрока сегмента на площадке. Полученные таким образом средства должны пойти на развитие модельного ряда, а около 20% - на расширение автомобильной линейки марки за рубежом.

Согласно утверждению наших японских коллег, «Чери» уже начала передавать свои активы на российском рынке трем компаниям, планируя завершить процесс через два года. Отмечалось, что китайцев на этот шаг подтолкнуло в том числе и растущее давление западных санкций и ситуация с ростом ставок утильсбора в России.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Chery представила серийный Fulwin T11, который для России должны превратить в Exlantix.