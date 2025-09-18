Последствия вступления на американский престол одного одиозного и недальновидного монарха, чрезвычайно увлеченного гольфом и криптовалютами, начинает сказываться на экономиках зависимых от США стран. Япония, обложенная «дружескими пошлинами», мало чем отличимыми от санкций, рискует «столкнуться с айсбергом»: автопром, основа основ островной экономики, теряет ключевой рынок и широким шагом от бедра устремляется в пропасть. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Портал Nikkei Asia сообщает, что японские автопроизводители — в частности, Mitsubishi Motors и Mazda Motor — намерены нарастить поставки машин в Латинскую Америку, ибо в Богом мазанные США с учетом новых, только-только введенных Трампом тарифов, им поставлять свои изделия уже попросту не выгодно.

Представить такого отношения к своих партнерам, причем давним, еще год назад никто не мог, производственные планы, строго по-японски, выполнены, а мегатонны новеньких машин занимают заводские стоянки. Вот бы им кто про четырехдневный рабочий день подсказал — да некому! В результате приходится поворачивать не только логистику, но и маховик производства, что еще дороже.

Да и в Мексиках — Бразилиях — тоже не медом намазано: китайский автопром широким шагом идет по планете, оперативно занимая все новые и новые рынки. Денег и возможностей у китайцев априори больше, так что ввязываться в ценовую борьбу — себе дороже. А что еще противопоставить технологичному, современному и, откровенно говоря, привлекательному внешне товару, который еще и в первичном ценообразовании — дешевле?

Фото: globallookpress.com

Итого, имеем: США отгородились от японского автопрома тарифами, а Европа погрязла в борьбе за экологию. Да и не поглощал Старый Свет того объема транспортных средств, что раньше, уже многие годы. Австралия? Африка? Несоизмеримо с американским закупом ни объемом, ни потенциальным профитом.

Китай уже все японское давно изгнал, там и европейские-то бренды держатся условно. Молодые драконы — Южная Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань — богаты, но заняты, а Юго-Восточная Азия — последний оплот, который вот-вот будет занят все тем же вездесущим Китаем. Так-то — цугцванг, один ход хуже другого. Повторим историю Nissan в едином порыве?

Впрочем, есть одно государство, которое с большим удовольствием и по очень привлекательным ценам потребляло японский автопром в промышленных количествах. А сейчас — такой возможности лишено. Пока лишено.

Товарооборот России и Японии в августе 2025-го чуть подрос относительно июля, но все еще меньших прошлогодних показателей. Рост идет благодаря продовольственным товарам и автомобилям, которые, несмотря на «утили» и прочие ухищрения отечественных лоббистов национального автопрома, продолжают массово поставляться в порт Владивосток из Страны восходящего солнца.

Фото: globallookpress.com

Японские автомобильные представительства в РФ — Mitsubishi, Mazda, Suzuki, Subaru и, конечно, Toyota — продолжают свою работу. И если первые двое столкнулись с необходимостью переориентировать поставки автомобилей только сейчас, то Suzuki свои машины в Штатах не продают давно.

Иными словами, японцы на данный момент имеют больше возможностей начать (кривыми каналами, конечно, через третьи страны) поставки партий новых автомобилей на просторы нашей необъятной. Впрочем, японская логика и здесь, с высокой долей вероятности, сыграет свою роль.

По старой самурайской традиции все и вся смотрят в рот «Тойоте». Как только она решится — в ту же секунду попрут и все остальные. А дальше — на все воля Всевышнего. Ну и еще пары вполне конкретных людей, один из которых очень любит гольф.