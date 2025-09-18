К дилерам поехали первые LADA Iskra, собранные в Петербурге

«Автозавод Санкт-Петербург» приступил к серийному производству отечественной новинки рынка LADA Iskra. Автомобили из первых партий начали отгружать в дилерские шоу-румы и на склады.

Пока новинку делают из машинокомплектов, поступающих из Тольятти

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на представителей пресс-службы сборочной площадки. Пока туда приходят из Тольятти соответствующие машинокомплекты. В состав каждого включено около тысячи компонентов, включая окрашенный кузов, двигатель и шасси.

На питерском заводе устанавливают систему стабилизации, шумоизоляцию, ремни безопасности. Выполняется внутренняя обивка интерьера и багажника, идет подсборка силового агрегата передней подвески, монтируются молдинги, колеса и бамперы.

Затем готовая сконфигурированная «Искра» с полным набором технологических жидкостей отправляется на линию проверки качества. Специалисты оценивают, насколько получившийся экземпляр соответствует заводским стандартам. После наступает время настройки подвески, регулировки оптики и калибровки прочих систем. Эффективность тормозов проверяют на отдельном стенде, как и герметичность машины. Далее наступает черед дорожных испытаний, приближенных к условиям реальной поездки.

Напомним, LADA Iskra выпускается в виде седана, универсала и его Cross-версии. Под капотом размещается 90- или 106-сильный мотор, передачи переключает «механика» на пять или шесть ступеней, либо вариатор.

