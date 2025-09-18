12

К дилерам поехали первые LADA Iskra, собранные в Петербурге

Пока новинку делают из машинокомплектов, поступающих из Тольятти

«Автозавод Санкт-Петербург» приступил к серийному производству отечественной новинки рынка LADA Iskra. Автомобили из первых партий начали отгружать в дилерские шоу-румы и на склады.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение К дилерам поехали первые LADA Iskra, собранные в Петербурге

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на представителей пресс-службы сборочной площадки. Пока туда приходят из Тольятти соответствующие машинокомплекты. В состав каждого включено около тысячи компонентов, включая окрашенный кузов, двигатель и шасси.

На питерском заводе устанавливают систему стабилизации, шумоизоляцию, ремни безопасности. Выполняется внутренняя обивка интерьера и багажника, идет подсборка силового агрегата передней подвески, монтируются молдинги, колеса и бамперы.

Затем готовая сконфигурированная «Искра» с полным набором технологических жидкостей отправляется на линию проверки качества. Специалисты оценивают, насколько получившийся экземпляр соответствует заводским стандартам. После наступает время настройки подвески, регулировки оптики и калибровки прочих систем. Эффективность тормозов проверяют на отдельном стенде, как и герметичность машины. Далее наступает черед дорожных испытаний, приближенных к условиям реальной поездки.

Напомним, LADA Iskra выпускается в виде седана, универсала и его Cross-версии. Под капотом размещается 90- или 106-сильный мотор, передачи переключает «механика» на пять или шесть ступеней, либо вариатор.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что «Искра» получит двигатель от кроссовера Azimut.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует