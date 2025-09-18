Новейший кроссовер АВТОВАЗа LADA Azimut получил зеленый салон

В Тольятти прошла конференция поставщиков АВТОВАЗа, где была представлена свежая версия перспективного отечественного кроссовера LADA Azimut с непривычными цветовыми решениями. Речь идет о серо-стальном колере снаружи и зеленом оформлении интерьера.

Соответствующие фотографии «Азимута» опубликовал телеграм-канал RCI News. Уточняется, что незнакомый оттенок в цветовой палитре экстерьера носит название «Булат». А минувшим летом вазовцы представили общественности контрастный вариант «Азимута» в светло-кремовых тонах, но с черной крышей. На тот момент салон был красным, но теперь его заменили на зеленые тона, дополнив композицию черными вставками. На отдельных участках просматривается зеленая прострочка.

Как известно, LADA Azimut построен на архитектуре флагманской Vesta. Длина паркетника составляет 4400 мм при колесной базе 2675 мм. В моторную гамму должны войти 120- и 132-сильные силовые агрегаты объемом 1,6 и 1,8 л, компанию которым составит 1,5-литровый турбомотор, выдающий 150 л.с. В случае «атмосферников» передачи будет переключать 6-скоростная «механика» или вариатор, с наддувным двигателем подружат «автомат» на полдюжины ступеней.

Ранее портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал о LADA Azimut, когда грядущую новинку рынка представили в рамках ПМЭФ-2025.