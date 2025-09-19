АВТОВАЗ снизил план выпуска машин более чем в 1,6 раза

С учетом откровенной стагнацией отечественного авторынка, топ-менеджмент АВТОВАЗа скорректировал производственный план, понизив планку более чем в 1,6 раза. Если в прошлом году прицел был на полмиллиона машин, то теперь речь идет о 300 тыс. плюс-минус 10%.

В 2025 году с тольяттинских конвейеров сойдет около 300 000 автомобилей

Об этом сообщило агентство «Интерфакс», сославшись на заявление главы волжского автогиганта Максима Соколова. По его словам, на данный момент наш авторынок начал «раскачиваться», чем и обусловлены вышеназванные объемы выпуска автомобилей. АВТОВАЗ способен собрать «сколько угодно», но важно соблюдать баланс с уровнем реализации, отметил президент тольяттинского предприятия.

Новый план был озвучен с учетом сборки LADA Iskra в Санкт-Петербурге. Российскую новинку решили выпускать на бывшей площадке сбежавшего из страны японского бренда Nissan, где до недавнего времени делали и линейку кроссоверов Xcite. «Искра» уже запущена в серию, отгрузка готовых автомобилей дилерам стартовала на днях.

Согласно прогнозу АВТОВАЗа, продажи «Лады» в текущем году упадут на 20-25%, если проводить параллель с результатами 2024-го. Тогда своих владельцев нашли 525,5 тыс. машин с шильдиками отечественной марки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что АВТОВАЗ может ввести четырехдневную рабочую неделю на полгода.