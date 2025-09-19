АВТОВАЗ снизил план выпуска машин более чем в 1,6 раза

Об этом сообщило агентство «Интерфакс», сославшись на заявление главы волжского автогиганта Максима Соколова. По его словам, на данный момент наш авторынок начал «раскачиваться», чем и обусловлены вышеназванные объемы выпуска автомобилей. АВТОВАЗ способен собрать «сколько угодно», но важно соблюдать баланс с уровнем реализации, отметил президент тольяттинского предприятия.
Новый план был озвучен с учетом сборки LADA Iskra в Санкт-Петербурге. Российскую новинку решили выпускать на бывшей площадке сбежавшего из страны японского бренда Nissan, где до недавнего времени делали и линейку кроссоверов Xcite. «Искра» уже запущена в серию, отгрузка готовых автомобилей дилерам стартовала на днях.
Согласно прогнозу АВТОВАЗа, продажи «Лады» в текущем году упадут на 20-25%, если проводить параллель с результатами 2024-го. Тогда своих владельцев нашли 525,5 тыс. машин с шильдиками отечественной марки.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что АВТОВАЗ может ввести четырехдневную рабочую неделю на полгода.