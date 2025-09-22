Suzuki изменила эмблему бренда, отдавая дань новым временам

Впервые за 22 года в Suzuki приняли решение переработать дизайн своей традиционной эмблемы в виде незатейливой латинской буквы S. В итоге ее сделали плоской, а на замену привычному хрому пришла краска серебристого цвета.

В «Сузуки» объясняют переход на плоский дизайн появлением новых возможностей в цифровой эпохе. Краска с высокой отражающей способностью вместо хромирования должна продемонстрировать общественности, что японский автопроизводитель выходит на новый этап развития и заботится об окружающей среде.

Свежий корпоративный слоган звучит как By Your Side, что в переводе на русский означает «Рядом с вами». При этом красный и синий останутся фирменными цветами марки, символизирующими географию происхождения и историю Suzuki. Один оттенок олицетворяет Страну восходящего солнца, а другой — океанские воды, омывающие провинцию Сидзуока.

Прежде всего обновленными шильдиками должны обзавестись концепт-кары, которые бренд планирует представить на традиционном мотор-шоу в Токио. В этом году мероприятие стартует 31 октября.

Напомним, что Suzuki использует символ S с 1 октября 1958 года. Его разработал дизайнер Масамичи Тезени, вдохновившись острием японского меча и изгибами крыш у местных храмов.