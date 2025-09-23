Утвержден список моделей Changan и Deepal, которые будут собирать в России

В обозримом будущем на конвейер калининградского завода «Автотор» могут поставить Changan X5 Plus и CS75 Plus четвертого поколения. Компанию названным паркетникам должны составить Deepal S07 и G318.

В новостном-телеграм канале ресурса «Китайские автомобили» сообщается, что информация об этом появилась на тендерах производственного комплекса. Более конкретных сведений о сроках запуска сборки вышеназванных моделей в нашей стране пока, к сожалению, нет. Напомним, Deepal является «дочкой» китайского автогиганта Changan.

Ожидается, что россиянам будет доступна гибридная модификация кроссовера Deepal S07 с длиной 4750 мм, шириной 1930 мм и высотой 1625 мм. «Семерка» получила 238-сильную силовую установку, задний привод и две тяговые батареи на выбор емкостью 31,7 и 39 кВт⋅ч.

Точные габариты бензоэлектрического внедорожника Deepal G318 — 5010х1985х1895 мм. Моноприводные версии выдают 252 л.с., с системой 4х4 мощность доходит до 430 л.с. Прилагается аккумулятор на 19 или 35,1 кВт⋅ч.

Размеры кроссовера X5 Plus составляют 4540х1860х1620 мм. Базовую версию приводит в движение 110-сильный «атмосферник», сочетающийся с 5-скоростной «механикой». Более дорогое исполнение комплектуется 192-сильным турбомотором и 7-диапазонным «роботом».

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал особенности «четвертого» Changan CS75.