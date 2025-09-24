LADA Niva Sport покрасили в красно-оранжевый цвет

В цветовую палитру вариантов окраски кузова LADA Niva Sport добавился очередной оригинальный оттенок. На этот раз речь идет о сочном сочетании красного и оранжевого, которое явно выделит популярную отечественную модель в дорожном потоке.

Изображение красно-оранжевой «Нивы» опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава спортивного подразделения LADA Владислав Незванкин. Его пост сопровождается комментарием о расширении цветовой гаммы внедорожника. Но подобный оттенок на сегодняшний день нельзя выбрать с помощью конфигуратора на официальном сайте марки, в чем убедился портал «АвтоВзгляд». Название нового цвета LADA Niva Sport пока неизвестно.

В начале сентября внедорожник обзавелся серо-голубым колером «Тайфун», который в свое время впервые опробовали на Vesta Sport. В открытом доступе такого, к сожалению, тоже нет. Поэтому большинству покупателей пока по-прежнему придется выбирать между традиционными вариантами: черной «Пантерой», «Ледниковым» и серебристым металликом «Платина», за который просят доплатить 20 тыс. рублей.

Спортивная версия «Нивы» получила 122-сильный мотор объемом 1,6 л. По сравнению с классикой кузов усилен, подвеска доработана, а тормоза модернизированы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал уникальный тест-драйв LADA Niva Sport, которой управляла женская рука.