Производство внедорожников Rox локализуют в России

В отечественных СМИ появилось сразу несколько свежих публикаций о грядущей сборке кроссоверов Rox в нашей стране. В частности, речь идет о локализации внедорожника с индексом 01. Оперативно отслеживая ситуацию, мы обратились в пресс-офис бренда за официальным комментарием.

Выяснилось, что «единичка» действительно «пропишется» в России в обозримом будущем. Это подтвердил порталу «АвтоВзгляд» Алексей Кожухов, официальный представитель концерна Sinomach Auto в РФ, занимающегося импортом Rox на отечественном рынке.

Отвечая на вопрос о целесообразности локализации модели, которая не пользуется ажиотажным спросом в нашей стране, в компании подчеркнули, что Rox 01 играет в премиум-классе, а потому и больших продаж, какие могут быть в массовом сегменте, не ждут. Но тем не менее, ведут переговоры о местном производстве — чтобы сохранить конкурентную стоимость для клиентов в условиях повышения утильсбора.

Поначалу собирать внедорожники планируют крупноузловым методом, но уже сейчас обсуждается и более глубокий вариант. Оба процесса реализуют на одной производственной площадке, пояснил г-н Кожухов. Но на какой именно, не уточнил.

Кстати, помимо прочего, мы убедились, что модельный ряд Rox в России пополнят компактный кроссовер и более габаритный собрат упомянутой «единички». Речь идет о сегментах, которые были всегда востребованы у жителей нашей страны. Правда, тут тоже пока без подробностей.

Напомним, Rox 01 является гибридным полноприводным внедорожником, его приводит в движение 476-сильная установка. Модель вышла на российский рынок в середине февраля текущего года, как ранее писал портал «АвтоВзгляд».