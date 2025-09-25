В Нижнем Новгороде локализовали дизельные моторы для автомобилей ГАЗ

Два года назад «Газели», «Соболи» и «Валдаи» получили турбодизельные моторы от «восточного партнера», но если раньше они поставлялись из-за границы, то теперь их полноценное производство наладили в Нижнем Новгороде. В обозримом будущем локализацию должны углубить до 80%.

Об этом сообщают наши коллеги из Quto.ru. И уточняют, что проект реализовала компания «Нижегородские грузовые автомобили», он частично профинансирован Фондом развития промышленности. Последний предоставил льготный займ на сумму 8,7 млрд рублей из общих 14 млрд.

На сегодняшний день уровень автоматизации процессов достигает 85%. Пока на предприятии осуществляют только сборку двигателей, но до конца 2025 года в Нижнем Новгороде локализуют производство распределительного вала, а к 2027-му начнут изготавливать блоки цилиндров, коленвалы, топливную аппаратуру, генераторы, стартеры, турбокомпрессоры, электронные блоки управления и прочие элементы.

Остается лишь добавить, что речь идет о дизельных двигателях с наддувом серии G 2.5. Их объем — 2,5 литра, а мощность — от 150 до 190 л.с.