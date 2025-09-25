Производство легковых машин в России сократилось в августе на 27%

В текущем году с января по август в нашей стране выпустили 420 тыс. легковых автомобилей. Актуальные показатели уступают прошлогодним на 2,9%.

Просадка по грузовикам оказалась еще больше

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, за последний месяц лета с отечественных конвейеров сошло 37,5 тыс. легковушек. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го производственные объемы просели на 27,4%.

Судя по данным аналитиков, ситуация с грузовиками чуть более печальна. За восемь месяцев 2025 года в России наштамповали 86,3 тыс. машин. В годовом выражении зафиксировано снижение выпуска на 28,7%, а если сравнивать цифры двух последних лет в августе — то на 37,4%. То есть перед началом осени стены заводов-изготовителей покинуло 9,3 тыс. большегрузов.

Напомним, на протяжении августа многие российские автосборочные предприятия выходили из корпоративных отпусков, в течение которых автомобили не выпускались.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что на экс-заводе Toyota в Петербурге будут производить российские машины Senat.