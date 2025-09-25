В России перезапустили все автозаводы сбежавших западных брендов

В нашей стране удалось перезапустить все автомобильные заводы, брошенные именитыми западными марками. Теперь в производство машин в России активно вкладываются инвесторы из Китая, и это происходит в том числе благодаря комплексу защитных мер, созданных властями.

В беседе с телеканалом «Россия 24» об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, первые финансовые вливания в отечественные автосборочные предприятия со стороны китайских партнеров последовали со стороны концерна Haval в 2019 году. Проект удалось реализовать с помощью разработанных защитных мер для российского авторынка и барьеров, которые возводят наши власти.

На сегодняшний день в списке лидеров по локализации производства автомобилей в РФ числится китайский бренд Chery, отметил г-н Алиханов. В то же время он не назвал некоторых партнеров, чтобы не создавать лишних проблем и давления.

В Россию пришли с локализационными проектами несколько крупных игроков из Китая, и они уже выпускают свои модели на нашей территории. Это важно и для создания конкуренции, и для того, чтобы наши водители могли выбирать между разными машинами, заключил министр.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснял, на сколько должен подешеветь автомобиль, если его сборку наладить в России.