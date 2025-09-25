АВТОВАЗ готов выпустить 600 000 машин в следующем году

До конца текущего года АВТОВАЗ собирается выпустить более 300 000 автомобилей с шильдиками отечественной марки LADA. Но уже в 2026-м объемы производства могут нарастить до полумиллиона или даже 600 000 экземпляров.

В 2025-м с конвейера должно сойти в два раза меньше

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу предприятия. Уточняется, что руководство волжского автогиганта готово увеличить производственный план на будущий год заранее. Перспективы работы конвейеров АВТОВАЗа обсуждались накануне на совещании по вопросам локализации такси и каршеринга при рабочей группе агрегаторов транспортных услуг Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Еще в середине минувшего лета возможности площадки в Тольятти лично оценили депутаты Госдумы, речь идет о представителях комитетов по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, а также по промышленности и торговле. Компанию парламентариям составили визитеры из Минтранса, Минпромторга и еще десятка российских регионов.

