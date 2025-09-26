Пикапы Sollers ST9 поставили на конвейер в Ульяновске

На мощностях УАЗа стартовала серийная сборка отечественных пикапов Sollers ST9. Они выпускаются с высоким уровнем локализации шасси и кузовов.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских. По его словам, с конвейера УАЗа сошла первая партия пикапов ST9. Для ускорения запуска производства местные власти помогли заводу получить поддержку Федерального фонда развития промышленности. Сейчас идет активная подготовка к выпуску систем пассивной безопасности, включая «эйбреги», ремни и рулевые колеса, добавил г-н Русских.

На данный момент на территории УАЗа строят новые корпуса и монтируют современные линии, попутно обновляя имеющееся оборудование. Уже в этом году должен заработать пресс, позволяющий штамповать кузовные элементы в том числе для линейки автомобилей «Соллерса». Пока специалисты занимаются наладочными работами.

Напомним, полноприводный пикап Sollers ST9 построен на платформе JAC T9. Под капотом установлен 224-сильный двухлитровый турбомотор, передачи переключает 8-диапазонный «робот».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на УАЗе начали делать рамы для пикапов Sollers ST6 и ST8.