Рассекречен производственный план бывшего завода Volkswagen в России

Площадка бывшего автосборочного предприятия Volkswagen под Калугой в настоящее время занимается выпуском кроссоверов отечественной марки Tenet. На конвейер поставили уже три модели — T4, T7 и T8. Налажено производство полного цикла.

В своем официальном телеграм-канале председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что до конца текущего года бывший автозавод Volkswagen, который теперь принадлежит холдингу АГР, планирует выпустить 112 000 машин.

Сенатор посетил модернизированные цеха вышеупомянутого предприятия вместе с его директором, обсудив рабочие вопросы. По мнению г-на Артамонова, производство организовано на высоком уровне и отношение к качеству выпускаемых автомобилей стало еще серьезней, чем прежде. Сенатор отметил, что руководству завода удалось сохранить почти весь прежний коллектив.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что отечественные кроссоверы Tenet T8 начали поставлять российским дилерам. Более того, мы уже успели провести тест-драйв «восьмерки», оценив ее плюсы и минусы.