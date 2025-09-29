Кроссовер Evolute i-Space обзаведется в России полным приводом

Серийное производство Evolute i-Space по полному циклу планируют наладить в третьем квартале текущего года. Затем гибридный кроссовер сможет получить систему 4х4. Как и прежде, SUV будут собирать на заводе «Моторинвест» под Липецком.

Об этом в своем новостном телеграм-канале сообщает ресурс «Китайские автомобили». Конкретная дата перевода i-Space на полный цикл пока не обозначена. Появление более дорогих версий, оснащенных комплексом водительских ассистентов и адаптивным «круизом», остается под вопросом. Судя по всему, Evolute сейчас думает о целесообразности подобной начинки, ведь при ее наличии прайс кроссовера ощутимо поднимется.

На сегодняшний день на вышеназванном предприятии уже смонтировали новое оборудование, идут пусконаладочные работы линии сварки. В рамках этого процесса с конвейера сошли первые кузова. Позже на свет появятся обновленные i-Space с салонами, рассчитанными на пять и семь мест.

Все это позволит нарастить производственные объемы и использовать больше деталей местного разлива. Кроме того, будет улучшена адаптация линейки Evolute под наши дорожные и климатические условия.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности обновленного кроссовера i-Space, продажи которого запустили в России ближе к середине сентября.