Кроссовер Evolute i-Space обзаведется в России полным приводом

Об этом в своем новостном телеграм-канале сообщает ресурс «Китайские автомобили». Конкретная дата перевода i-Space на полный цикл пока не обозначена. Появление более дорогих версий, оснащенных комплексом водительских ассистентов и адаптивным «круизом», остается под вопросом. Судя по всему, Evolute сейчас думает о целесообразности подобной начинки, ведь при ее наличии прайс кроссовера ощутимо поднимется.
На сегодняшний день на вышеназванном предприятии уже смонтировали новое оборудование, идут пусконаладочные работы линии сварки. В рамках этого процесса с конвейера сошли первые кузова. Позже на свет появятся обновленные i-Space с салонами, рассчитанными на пять и семь мест.
Все это позволит нарастить производственные объемы и использовать больше деталей местного разлива. Кроме того, будет улучшена адаптация линейки Evolute под наши дорожные и климатические условия.
Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности обновленного кроссовера i-Space, продажи которого запустили в России ближе к середине сентября.