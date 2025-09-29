Предприятия АВТОВАЗа перевели на сокращенный режим работы

В понедельник, 29 сентября, все отечественные автозаводы, выпускающие модели с шильдиками бренда LADA, начали работать четыре дня в неделю. Такая ситуация может продлится до полугода.

В беседе с агентством «Интерфакс» об этом рассказал председатель первичной профсоюзной организации Сергей Зайцев. Уточняется, что топ-менеджеры волжского автогиганта могут отменить четырехдневку, если отечественный автомобильный рынок почувствует себя лучше, и его потребности вырастут.

Сокращение привычной рабочей недели на предприятиях АВТОВАЗа допускали еще летом текущего года. Уже тогда шла речь, что это может произойти из-за достаточно высокой ключевой ставки, ужесточения требований по кредитам, а также из-за большого объема импорта и, конечно, ценового демпинга, которым активно занимались автопроизводители из Китая.

В итоге АВТОВАЗ скорректировал производственный план, готовясь выпустить до начала следующего года более 300 000 машин, плюс-минус 10%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» раскрыл, на какую цифру автогигант из Тольятти нацеливается в 2026-м.