Алиханов раскрыл, сколько автобрендов локализовали производство в России

На сегодняшний день в нашей стране выпускаются легковые машины с шильдиками более двух десятков марок. В общей сложности налажено производство примерно полусотни моделей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Антона Алиханова. По его словам, для многих россиян олицетворением всей российской автомобильной отрасли по-прежнему является АВТОВАЗ. Но на деле это не так: помимо тольяттинских легковушек, у нас выпускаются кроссоверы, седаны, а также пикапы и высокопроходимые машины различных брендов на других площадках.

Г-н Алиханов обратил внимание, что только в 2025 году на отечественный конвейер поставили линейку кроссоверов новоиспеченной российской марки Tenet, гибриды Voyah и минивэн Sollers SP7. В Санкт-Петербурге приступили к сборке LADA Iskra, и до начала следующего года должен пойти в серию наш электрокар «Атом».

Еще в прошлом году перезапущенные автосборочные предприятия сбежавших из России западных инвесторов увеличили объем выпуска легковушек в 1,5 раза в годовом выражении. Речь идет о производстве более 142 000 автомобилей.