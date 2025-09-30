109

В Новой Москве появится современный автозавод

Предприятие построят в Краснопахорском районе

Автомобильное производство в Новой Москве должно появиться неподалеку от деревни Костишово. Городские власти предоставят инвестору в аренду соответствующий земельный участок площадью 5,7 гектара.

Анатолий Белецкий

Об этом пишет официальный портал мэра и правительства Москвы (mos.ru), ссылаясь на заместителя столичного градоначальника по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова. Будущее автопроизводство создадут благодаря масштабному инвестиционному проекту (МаИП). Частные акционеры должны вложить 15 млрд.

Открытие предприятия в Краснопахорском районе позволит создать 750 новых рабочих мест, дав толчок развитию инновационного производства в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Реализация проекта должна занять три года. В результате построят здание площадью более 40 тысяч квадратных метров, где наладят выпуск как минимум высокотехнологичной коммунальной техники. Со своей стороны город будет контролировать все этапы предстоящих работ.

