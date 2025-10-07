В России появится габаритный кроссовер «Москвич М90»

Об этом сообщил ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на инсайдеров. На сегодняшний день для «Москвич М90» уже успели собрать ощутимое количество деклараций о соответствии. Они потребуются для дальнейшего получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), без которого у нас невозможно начать массовые продажи.
Согласно содержанию декларации, кроссовер имеет внутренний заводской индекс IS31. SUV однозначно получит двухлитровый бензиновый силовой агрегат и внушительный набор «эйрбегов», включая боковые, коленный и шторки безопасности.
Скорее всего, характеристики «девяностого» будут схожи с возможностями донора MG RX9/QS, выпуском которого занимается «поднебесный» концерн SAIC. Двигатель «китайца» выдает 209 л.с., передачи переключает 9-диапазонный «автомат». Габариты — 4983 х 1967 х 1786 мм при колесной базе 2915 мм. Компоновка сидений в салоне выполнена по схеме 2+3+2. Внутри установлен моноблок из пары 12,3-дюймовых экранов, предусмотрена пачка активных водительских ассистентов и камеры кругового обзора.
Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что рассекречены подробности сертификации кроссовера «Москвич М70» для России.