В России появится габаритный кроссовер «Москвич М90»

Пока новинка проходит сертификацию

Модельный ряд бренда «Москвич» пополнит семиместный кроссовер под названием М90, построенный на базе MG RX9/QS. Покупатели смогут рассчитывать на двухлитровый мотор, автоматическую трансмиссию, передний и полный привод. Сроки выхода паркетника на отечественный рынок пока неизвестны.

Анатолий Белецкий

Изображение В России появится габаритный кроссовер «Москвич М90»

Об этом сообщил ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на инсайдеров. На сегодняшний день для «Москвич М90» уже успели собрать ощутимое количество деклараций о соответствии. Они потребуются для дальнейшего получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), без которого у нас невозможно начать массовые продажи.

Согласно содержанию декларации, кроссовер имеет внутренний заводской индекс IS31. SUV однозначно получит двухлитровый бензиновый силовой агрегат и внушительный набор «эйрбегов», включая боковые, коленный и шторки безопасности.

Скорее всего, характеристики «девяностого» будут схожи с возможностями донора MG RX9/QS, выпуском которого занимается «поднебесный» концерн SAIC. Двигатель «китайца» выдает 209 л.с., передачи переключает 9-диапазонный «автомат». Габариты — 4983 х 1967 х 1786 мм при колесной базе 2915 мм. Компоновка сидений в салоне выполнена по схеме 2+3+2. Внутри установлен моноблок из пары 12,3-дюймовых экранов, предусмотрена пачка активных водительских ассистентов и камеры кругового обзора.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что рассекречены подробности сертификации кроссовера «Москвич М70» для России.

