В России появится габаритный кроссовер «Москвич М90»

Модельный ряд бренда «Москвич» пополнит семиместный кроссовер под названием М90, построенный на базе MG RX9/QS. Покупатели смогут рассчитывать на двухлитровый мотор, автоматическую трансмиссию, передний и полный привод. Сроки выхода паркетника на отечественный рынок пока неизвестны.

Об этом сообщил ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на инсайдеров. На сегодняшний день для «Москвич М90» уже успели собрать ощутимое количество деклараций о соответствии. Они потребуются для дальнейшего получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), без которого у нас невозможно начать массовые продажи.

Согласно содержанию декларации, кроссовер имеет внутренний заводской индекс IS31. SUV однозначно получит двухлитровый бензиновый силовой агрегат и внушительный набор «эйрбегов», включая боковые, коленный и шторки безопасности.

Скорее всего, характеристики «девяностого» будут схожи с возможностями донора MG RX9/QS, выпуском которого занимается «поднебесный» концерн SAIC. Двигатель «китайца» выдает 209 л.с., передачи переключает 9-диапазонный «автомат». Габариты — 4983 х 1967 х 1786 мм при колесной базе 2915 мм. Компоновка сидений в салоне выполнена по схеме 2+3+2. Внутри установлен моноблок из пары 12,3-дюймовых экранов, предусмотрена пачка активных водительских ассистентов и камеры кругового обзора.

