Американский автопром займет в России нишу, которую не смогли освоить китайцы

Перспективы возвращения некитайских импортных автомобилей на российский рынок в режиме традиционного, а не параллельного импорта интересуют многих автовладельцев: за три года поднебесной экспансии, многие в «китайцах» разочаровались, но еще большее число очароваться не смогло. Естественно, люди ждут привычных машин и сервиса. И на этот счет высказано крайне любопытное экспертное мнение. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

О возвращении японских и корейских, немецких и британских автомобильных брендов в Россию мечтают многие поклонники автомобилей: не убедили китайцы, а зачастую — и вовсе разочаровали. Однако каждый, кто хоть иногда читает новостную ленту, понимает: первыми вернутся американцы — именно они и только они смогут открыть «закрытую дверь». Закрытую санкциями, которые, как известно, ничего кроме убытков сбежавшим автостроителям и «козырных тузов» в китайскую руку не принесли. Бизнес готов — дело за политикой, в которой, традиционно, все сложно.

При этом за громкими заголовками и «бумажными тиграми» уже идет переговорный процесс, скрывать который невозможно — шила в мешке, особенно в век повсеместного интернета, не утаишь. Деньги решают в нашем мире практически все, а деньги — это рынки. Отказываться от такого огромного и лакомого куска, как богатая Россия — никто не будет. Никто просто не может себе такого позволить с учетом наличия КНР, что работает, как пылесос, буквально сметая все на своем пути.

Подтверждает эту логику и генеральный директор ГК «Автодом», Андрей Ольховский, который убежден даже не в самом факте возвращения янки в Россию, а о камбэке в обозримом будущем: — Эти перспективы очень неплохие. Я думаю, что есть ряд заокеанских брендов, которые могли бы вернуться в скором времени, но пока не хочу их называть, чтобы не создавать лишний ажиотаж. Могу сказать, что это марки — антиподы китайским автомобилям, они из той ниши, в которую китайские производители пока не могут зайти...

Фото: Cfoto/globallookpress.com

Что же это за бренды и что же это за ниша? На ум приходит только две компоненты отечественного авторынка: премиальный сегмент, где китайцы совсем не смогли убедить российского клиента, а также сегмент дальнемагистральных тягачей, в котором и российское, и китайское предложение в полной мере занять рынок не сумело. А может, мы что-то пропускаем?

Илон Маск, например, снова в фаворе, а Ford и GM способны удовлетворить внезапно возникшую страсть россиян к пикапам. Ответ эксперта, конечно, крайне аккуратный и выдержанный, ни угла, ни шероховатости — не зацепишься. Однако он, вне всякого сомнения, добавляет оптимизма: как только любой американский автостроитель официально оформит свое возвращение в Россию — в тот же день, а скорее даже час, мы получим официальное уведомление о возвращении и японцев, и корейцев.