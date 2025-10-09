АВТОВАЗ начал готовиться к сертификации кроссовера LADA Azimut

АВТОВАЗ приступил к подготовительным работам, которые впоследствии позволят сертифицировать новейший кроссовер LADA Azimut. В течение ближайших 1,5 месяца на главном конвейере предприятия выпустят 16 тестовых экземпляров, пять из них уже собраны.

Для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) у «Азимутов», подготовленным к испытаниям, проверят работу различных агрегатов, включая тормозную систему. Необходимые процедуры продлятся до весны следующего года, что даст возможность убедиться в надежности кроссовера при любой погоде.

Производство пилотной партии является обязательным условием проведения сертификации. Такие экземпляры считаются предсерийными. На основной оснастке изготовили 92% деталей. Уже в значительной степени отработана технология выпуска, часть персонала готовили еще при сборке выставочных и опытных образцов.

Длина LADA Azimut составляет 4400 мм при колесной базе 2675 мм. В движение кроссовер будут приводить моторы объемом 1,6 и 1,8 л, выдающие 120 и 132 л.с. В основе лежит собственная высокотехнологичная платформа.

Ранее портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал о LADA Azimut, когда грядущую новинку рынка представили в рамках ПМЭФ-2025.