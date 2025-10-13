В 2026 году «Автотор» запустит сварку кузовов восьми моделей

Калининградский «Автотор» в следующем году планирует приступить к сварке кузовов восьми моделей автомобилей, названия которых пока держат в секрете. Для реализации проекта предстоит построить дополнительные цеха соответствующего профиля.

В беседе с каналом «В процессе» об этом рассказал генеральный директор производственного комплекса компании Руслан Садыков. По его словам, новыми сварочными цехами дело не ограничится. В качестве дополнения у «Автотора» появится свежий окрасочный комплекс, через который можно будет ежегодно пропускать до 200 тыс. кузовов.

Похоже, что на конвейере предприятия уже выпускают Jetour Dashing по полному циклу, хотя официальных заявлений не было. Крупноузловая сборка таких кроссоверов стартовала весной 2024 года. Не исключено, что Dashing войдет в список восьми вышеупомянутых моделей.

Стало известно, что в Калининграде также собираются локализовать выпуск автомобильных сидений, пластиковых элементов и выхлопных систем. Кроме того, отечественные специалисты займутся производством систем стабилизации, блоков управления двигателем и телематики.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России запатентовали дизайн «бюджетной» новинки «Амберавто» — собственного бренда «Автотора».