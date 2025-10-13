Внедорожник Tank 300 поставят на российский конвейер

Ссылаясь на инсайдеров, об этом сообщил ресурс «Китайские автомобили». На сегодняшний день производитель получил декларации соответствия, необходимые для того, чтобы обзавестись Одобрением типа транспортного средства (ОТТС). В качестве изготовителя в документации обозначена компания «Автотор ТрансБалт».
Для отечественного рынка проходит сертификацию версия Tank 300, оборудованная силовой установкой с отдачей от 216 до 238 л.с. Предусмотрено наличие полного привода, прочие характеристики пока неизвестны.
Напомним, габариты «проходимца» — 4760х1930х1903 мм. Расстояние между осями составляет 2750 мм, дорожный просвет достигает 224 мм. «Трехсотый» комплектуется 220-сильным мотором объемом 2,0 л, тяга — 380 Нм. Передачи перещелкивает 8-диапазонный «автомат». Part-Time с жестко подключаемой передней осью является первым вариантом полного привода, а вторым стал автоматический с многодисковой муфтой.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Tank 300 признали победителем в категории среднеразмерных SUV в рамках юбилейной автопремии «Внедорожник года-2025».