Владельцев машин сбежавших из России брендов предупредят об отзывах

В нашей стране разработали сервис, позволяющий официальным дилерам и производителям предупреждать автомобилистов о сервисных кампаниях по моделям глобальных марок. Нововведением уже воспользовалась пара японских брендов.

О этом сообщают «Известия» со ссылкой на Национальную страховую информационную систему (НСИС). Ее представители как раз и разработали специальную «отзывную» рассылку.

Воспользоваться новоиспеченной площадкой для оповещения российских автовладельцев сможет абсолютно любой бренд, подчеркнул глава организации Николай Галушин. По его словам, в том числе речь о автопроизводителях, свернувших свой бизнес в России. В итоге на почту водителям будут приходить уведомления о необходимости проведения бесплатного ремонта или замены деталей.

Сервисная кампания может затрагивать и возрастные автомобили, в том числе старше 10 лет. За подобный срок собственник мог меняться несколько раз, но у дилеров обычно есть данные только первого хозяина, добавил г-н Галушин.

