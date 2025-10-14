Челябинские ученые придумали, как заставить автомобиль ехать без двигателя

Первоначальная идея возникла у заведующего кафедрой Политехнического института Александра Рулевского во время анализа работы ремонтных батальонов. Ученый предложил принципиально новое решение — резервный привод, который подключается через гидромуфту к раздаточной коробке и использует энергию штатных аккумуляторов.

Как сообщило информагентство URA.RU, при отказе основного мотора электродвигатель автоматически активируется, позволяя машине преодолеть несколько километров.

Разработчики делают особый акцент на простоте интеграции системы, для которой не требуется изменение заводской конструкции транспортного средства. А использование гидромуфты вместо электронных аналогов призвано обеспечить стабильную работу в экстремальных условиях.

Испытания экспериментального образца на легковом автомобиле уже подтвердили эффективность технологии. Соответствующий патент на изобретение оформлен.