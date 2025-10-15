4

Утильсбор, как последняя попытка «приземлить» автопром КНР в России

Эксперт Семенихин о возможных последствиях повышения «утиля» для китайских автостроителей

Утилизационный сбор, который уже в ближайшие месяцы может фактически перекрыть поставки импортных автомобилей в Россию, помимо наполнения бюджета имеет и еще одну «грань». Зарубежные автостроители, в частности — китайские, внимательнее рассмотрят перспективу отверточной сборки в России. Ну или покинут нашу страну. Так станет ли усугубление нового автомобильного налога тем самым катализатором для автопроизводителей, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Автор
Эдуард Раскин

Изображение Утильсбор, как последняя попытка «приземлить» автопром КНР в России

Утильсбор, грозящий вот-вот развалить и без того дышащий на ладан российский авторынок, имеет одно свойство, которое чисто теоретически могло бы его оправдать. Если китайцы примут подобный «ультиматум» и займут все простаивающие или недозагруженные отечественные автоконвейеры, то стоимость новых машин придет к некой норме, при которой уже можно будет жить, то есть покупать новые машины. Но, во-первых, примут ли? А во-вторых, что это будут за машины?

И тут первые делом следует отметить, что количество «поднебесных» автобрендов, занятых локализацией в РФ, постоянно растет. Кроме того, число слухов о перспективах дальнейшего развития уже «приземлившихся» на территории нашей необъятной марок и моделей из КНР — ничуть не спадает, скорее увеличивается. Да и имена называются вполне достойные. Так, очень скоро появятся подробности и видах на нашу страну GAC и Hongqi, которые, согласитесь, становясь дешевле хуже нашему многострадальному автомобильному предложению точно не сделают. Не самый худший вариант, как ни крути. А там еще «Волга» (простите — Volga) подоспеет.

Более того, правительство заметно снизило требования по локализации, буквально вынуждая китайцев выбирать между «кнутом» в лице утильсбора, и «пряником» полученной в России прибыли. Впрочем, Михаил Семенихин, руководитель направления «AVIOR Коммерческие автомобили», убежден, что «легкий вход», который гарантирован «поднебесным» компаниям сегодня, решение временное и скоро «гайки закрутят»:

Фото: Shatokhina Natali/globallookpress.com
— Да, упрощение процедуры возврата утильсбора действительно стимулирует автопроизводителей к организации «отверточной» сборки, потому что это быстрый способ снизить издержки и сделать конкретную модель более конкурентоспособной по цене. Но важно понимать, что такой формат дает минимальную локализацию и не решает вопрос глубины производства.

Это, скорее, тактический шаг для выхода или удержания на рынке. В стратегической перспективе государство станет только ужесточать требования к уровню локализации, и производители будут вынуждены либо углублять производство, либо искать партнеров среди российских заводов...

Кто «моргнет» первым: российский рынок или китайские автомобильные бренды? Узнаем уже в
следующем году! А пока тяжелая властная длань намерена еще сильнее подоить все заинтересованные стороны, повышая ставки «утиля» и загнав тем самым простых автомобилистов «под плинтус». Ведь отказ от льготных условий в части «частного привоза» иномарок, в конечном итоге все же пересадит подавляющую массу автолюбителей на «Жигули», у которого клинит на ходу руль. О времена, о нравы!

