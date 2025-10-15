Рассекречены сроки запуска кроссовера «Москвич М70» в серию

В обозримой перспективе в линейку отечественного бренда «Москвич» добавится кроссовер М70, построенный на базе британо-китайской модели MG HS второго поколения. Россиянам SUV с отечественным шильдиком предложат с парой турбомоторов и трансмиссий. Серийное производство должно стартовать до конца текущего года.

Об этом сообщают «Ведомости». Согласно данным газеты, первая партия новеньких «Москвич М70» доберется до дилерских шоу-румов в России уже в начале 2026-го.

В моторную гамму паркетника на нашем рынке войдут наддувные силовые агрегаты объемом 1,5 л и 2,0 л, выдающие 156 и 200 л.с. В первом случае переключением передач заведует 7-скоростная роботизированная трансмиссия, во втором — 9-ступенчатая автоматическая. Скорее всего, россиянам предложат только переднеприводные модификации.

Габариты «семидесятого» должны совпадать с MG HS, длина которого составляет 4655 мм при ширине 1890 мм и высоте 1630 мм. Расстояние между осями — 2765 мм, можно рассчитывать на дорожный просвет в 173 мм. Согласно сертификационным документам, паркетник получил кодовое обозначение AS33.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее писал об оснащении «Москвич М70».