Производство автомобилей в России упало на 12%

В текущем году с января по сентябрь с конвейера российских заводов сошло 695 тыс. машин и автобусов. Если проводить параллель с прошлым годом, объем производства снизился на 12%.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в сегменте легковых автомобилей зафиксирован спад всего на пару процентов, хотя рынок просел на 22,4%. Ключевые потери пришлись на импорт, рухнувший на 65%. В то же время некоторые поднебесные производители переключились на сборку в рамках сотрудничества с отечественными площадками.

В случае комтранса ситуация считается более сложной. Сегмент ушел в минус больше чем на 50%. Произошедшее ударило и по выпуску таких машин, и по зарубежным поставкам.

Сегмент LCV демонстрирует падение производственных объемов на 33%, среднетоннажные грузовики просели на 60%, тяжелые — 38%. И у нас стали делать на 30% меньше автобусов в годовом выражении.